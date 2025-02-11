شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزال مفاجئ ... اعلامية عربية تودّع عملها برسالة مؤثرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أعلنت الإعلامية والسياسية الكويتية فجر السعيد عن اعتزالها العمل السياسي بشكل نهائي، مشيرة إلى أنها قررت التوقف عن ممارسة النقد السياسي وكل ما يتعلق بالشأن السياسي.

جاء ذلك في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس ، حيث قدمت اعتذارًا رسميًا إلى جمهورية العراق حكومة وشعبًا، عما بدر منها من تصريحات قد تسيء إلى العلاقات بين البلدين.

وأكدت السعيد أنها عملت دائمًا على توثيق العلاقات الطيبة بين الكويت والعراق، وسعت جهدها لعودة المياه إلى مجاريها وتهدئة الأوضاع.

وأضافت في اعتذارها أنها تتمنى أن يتفهم الجميع موقفها وأن يتم قبول اعتذارها، داعية إلى الصفح والتسامح في الدنيا والآخرة.

يأتي هذا الإعلان بعد فترة من التوترات في العلاقات بين الكويت والعراق بسبب بعض التصريحات والآراء السياسية التي أدلت بها السعيد سابقًا.