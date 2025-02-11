شكرا لقرائتكم خبر عن توافق رئاسي على تعيين رئيساً للحكومة خلفاً لابن مبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة يمن:

كشفت مصادر سياسية عن توافق رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على تعيين واعد باذيب رئيساً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلفاً لرئيس الوزراء الحالي أحمد عوض بن مبارك.

يأتي هذا التوافق وسط اتهامات موجهة لابن مبارك بالفساد وسوء الإدارة، والتي يرى مراقبون أنها أسهمت في تعميق الانهيار الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، إلى جانب تراجع مستوى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

الجدير بالذكر أن واعد باذيب يشغل حالياً منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى كونه وزيراً بالإنابة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منذ وفاة وزير الاتصالات نجيب العوج