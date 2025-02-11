شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال معارك عنيفة بمديرية رداع في محافظة البيضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رداع جهينة يمن:

أفاد مواطنون باندلاع مواجهات مسلحة قبل قليل في منطقة عقارب بمديرية رداع، محافظة البيضاء.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الاشتباكات وقعت بين أفراد من قبيلتي الحيدة والشواهرة نتيجة لنزاع ثأري قديم واستخدم فيها بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وسط انباء عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين

وأثارت الحادثة مخاوف المواطنين من تصاعد التوترات المديرية وسط دعوات لمشائخ القبيلتين وللاجهزة الأمنية التابعه لجماعة الحوثي إلى التدخل السريع لاحتواء الوضع ومنع تفاقم الاشتباكات وخروجها عن السيطرة.