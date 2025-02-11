شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب عاجلة للمواطتين في محافظة تعز قبل ايام من حلول شهر رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:

طالب سكان محافظة تعز الجهات المعنية باتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء أزمة الغاز المنزلي، بما يشمل توفير كميات كافية وزيادة حصة التوزيع، خاصة بعد فتح الطرق التي أدت إلى زيادة أعداد السكان داخل المدينة.

وتشهد مدينة تعز أزمة خانقة في توفر الغاز المنزلي، مع فرض شركة الغاز حصصًا أسبوعية محدودة على وكلاء التوزيع وتأخير استبدال الأسطوانات التالفة التي تم جمعها من المواطنين دون توفير البديل. هذه الإجراءات أثارت استياء واسعًا بين السكان الذين يعتمدون على الغاز في الطهي، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

الأزمة تفاقمت مع ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز نتيجة لزيادة تكاليف النقل وشح الكميات المتوفرة، ما أجبر العديد من الأسر على تحمل أعباء مالية إضافية أو اللجوء إلى أساليب بديلة للطهي. وبرغم تقديم شكاوى عديدة للجهات المختصة، لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لحل المشكلة، مما يزيد من معاناة المواطنين اليومية.

وتأتي هذه التطورات في ظل وضع اقتصادي صعب يعاني فيه سكان تعز من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى جانب نقص الخدمات الضرورية مثل المياه والكهرباء، وهو ما يعمّق معاناة الأهالي ويزيد من التحديات التي تواجههم مع اقتراب شهر رمضان.