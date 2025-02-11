شكرا لقرائتكم خبر عن طلب غريب من قيادي حوثي لحميد الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء - جهينة يمن:

رد القيادي في جماعة الحوثي، عبد السلام جحاف، بسخرية على تغريدة لحميد الأحمر عبر منصة "إكس"، دعا فيها اليمنيين إلى الالتفاف حول ما وصفها بـ"ثورة 11 فبراير".

وقال جحاف في تعليقه على تغريدة الأحمر: "شوف لنا شقة عندك في تركيا نجي نلتف حولك"، في إشارة ساخرة إلى دعوة الأحمر.

وكان الأحمر قد غرّد قائلاً: "في ذكرى ثورة فبراير السلمية نستذكر باعتزاز تلك الهبة الشعبية العظيمة والمبررة، لثورة لم تقتل ولم تنهب ولم تسقط دولة ولم تقصي أحد"، مضيفًا: "أدعو أبناء اليمن للالتفاف حول مبادئ ثورة فبراير والانحياز للوطن والمستقبل وليس للأشخاص أو الثارات".

ياتي ذلك في ظل الجدل المستمر حول أحداث فبراير 2011، التي ما زالت تداعياتها محل انقسام بين مختلف الأطراف اليمنية.