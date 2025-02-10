شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الحكومة اليمنية من احتفالات 11 فبراير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:

في موقف مثير للجدل، وصف عبد الغني جميل، المعين اليمنيةالمعترف بها دوليا، امينا للعاصمة صنعاء من يحتفلون بثورة 11 فبراير بأنهم "مثيرو فتن".

وفي تغريدة مقتضبة عبر حسابه على منصة "إكس"، قال جميل: "كل من يحاول أن يثير موضوع ١١ فبراير في هذا الوقت فاعرفوا أنه مندس هدفه وغايته شق الصف، فاحذروا هؤلاء المندسين مثيري الفتن."

تصريحات جميل جاءت بالتزامن مع فعالية نظّمها شباب تابعون للناشطة توكل كرمان لإحياء ذكرى 11 فبراير في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، إذ تواجه اليمن تحديات سياسية وأمنية معقدة، ما أثار تساؤلات حول تأثير مثل هذه الفعاليات على وحدة الصف الوطني في ظل الظروف الراهنة.