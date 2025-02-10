شكرا لقرائتكم خبر عن معارك عنيفة غرب محافظة تعز والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:
تشهد منطقة الكدحة بمحور البرح - غرب محافظة تعز، مواجهات عنيفة بين قوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح وجماعة الحوثي.
وأكدت مصادر ميدانية أن قوات المقاومة الوطنية في محور البرح تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الحوثي في قطاع الكدحة الليلة، وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أدت إلى حالة من الذعر والقلق بين السكان المحليين، في ظل استمرار القصف المتبادل وتصاعد وتيرة المواجهات.
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