شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اي كورة – أثبت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تفوقه على ريال مدريد وبرشلونة، من حيث معدل التسجيل في شباك يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد. أوبلاك يقدم مستوى مميزًا هذا الموسم، خاصة في المباريات الكبرى، حيث تصدى لـ20 تسديدة من أصل 23 كانت من خلال باريس سان جيرمان، برشلونة ، وريال مدريد، ولم يستقبل سوى 3 أهداف، مما يجعله أحد أبرز حراس الليغا. على الجانب الآخر، أحرز رونالدو 11 هدفًا، من بينها ثلاثة هاتريك، في مرمى أوبلاك خلال 20 مواجهة، مما يجعله اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في شباكه. رونالدو المهاجم الوحيد الذي لا يقف في طريقه أي حارس ويتفوق على أندية كبيرة في معدل التهديف.

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