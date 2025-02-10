شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة غير متوقعة تهدد البنك المركزي في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة يمن:

أفادت مصادر محلية أنه تم إصلاح الكسر الذي حدث في أنبوب ضخ المياه الرئيسي بجانب البنك المركزي في كريتر قبل قليل، بعدما تسبب مقاول مشروع الطريق القريب من الموقع بردم الحفرة بأحجار كبيرة دون تنسيق مع مؤسسة المياه.

وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء أدى إلى كسر الأنبوب وتعطيل ضخ المياه إلى مديريتي صيرة والمعلا. وأضافت أن المياه ستعود إلى المناطق المتضررة بين الساعة الثالثة والرابعة فجرًا.

وأثارت الحادثة مخاوف من احتمال تكرار مثل هذه الأخطاء التي قد تهدد سلامة المنشآت الحيوية، بما في ذلك البنك المركزي، في حال غياب التنسيق بين الجهات المعنية.

ياتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مدينة عدن احتجاجات شعبية واسعة منذ ايام بسبب الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات الاساسية وابرزها خدمات الكهرباء والمياة وسط مخاوف الحكومة من اقدام المحتجين على اقتحام مؤسسات الدولة في عدن وابرزها البنك المركزي اليمني