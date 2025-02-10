شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الشعب في عدن ينتفض ضد المجلس الانتقالي ويطالب بهذا الشيء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ارك المئات بمظاهرة حاشدة مساء اليوم في البريقة بعدن

وردد المتظاهرين هتافات مناوئة للمجلس الانتقالي لاول مرة.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات في عدن خلال الايام الماضية عقب انهيار الكهرباء



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