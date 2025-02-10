شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمهرة تستعد لحفل تخرج طلابها للعام الدراسي 2024-2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة / اعلام الجامعة

عقدت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة المهرة اجتماعًا تحضيريًا لحفل تخرج طلابها للعام الدراسي 2024-2025م، برئاسة الأستاذ عمار يوسف الجبل، مدير المركز التعليمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا فرع المهرة

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من التحضيرات التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تقديم حفل يليق بمستوى طلابها الخريجين بما ذلك طلاب معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي.

و تم التطرق إلى موضوع إقرار اسم وشعار الدفعة الجديدة، حيث تم الاتفاق على أن يكون اسم الدفعة "نخبة جامعة العلوم والتكنولوجيا - المهرة"، وهو ما يعكس تميز هذه الدفعة. هذا وقد تم مناقشة الجوانب المتعلقة بالتجهيزات اللوجستية والتنظيمية للحفل، حيث يواصل فريق العمل التحضير بشكل مستمر لضمان أن تكون جميع الترتيبات جاهزة في الوقت المحدد.

من جانب آخر، تم توزيع اللجنة التحضيرية إلى لجان فرعية، حيث تم تحديد المهام الخاصة بكل لجنة، مع تعيين مسؤوليها.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة التكاليف المالية الخاصة بتنظيم الحفل، حيث تم طرح بعض المقترحات للحصول على دعم خارجي لتلبية احتياجات الحدث.

وفيما يتعلق بالزي الرسمي للطلاب ووشاحات التخرج، فقد تم الاتفاق على الألوان والتصاميم التي سيتم استخدامها في الحفل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل مكان طباعة الوشاحات في منشور لاحق.

كما تم تحديد مسؤوليات الأعضاء في اللجنة التحضيرية، حيث تولى كل من عبدالله بازغيفان وحسن الشيباني المسؤولية عن التحضيرات الفنية، بينما سيتولى إدريس الجبل التحضيرات الإعلامية. أما عمرو عبد الغني فسيكون مسؤولًا عن اللجنة الطلابية.

تجدر الإشارة إلى أن التحضيرات تسير وفقًا للخطة الموضوعة، ويعمل الجميع على قدم وساق لضمان أن يكون الحفل تجربة مميزة تليق بالخريجين وتساهم في تعزيز سمعة الجامعة محليًا ودوليًا.