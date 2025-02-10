شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد الغني يكشف توقعاته بشأن الفائز في مباراة الأهلي والنصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - a href="https://twitter.com/i/status/1888701909382365520">https://twitter.com/i/status/1888701909382365520كشف نجم الكرة السعودية السابق، حسين عبد الغني، عن توقعاته لمواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والنصر، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات دوري روشن ويستعد الأهلي لاستضافة نظيره النصر في مواجهة قوية تُعد من أبرز مباريات الجولة العشرين من الدوري المحلي لموسم 2024-2025، وذلك على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية . وفي هذا السياق، تحدث عبد الغني خلال ظهوره في برنامج “دورينا غير”، قائلاً: “أتمنى فوز الفريق القادر على المنافسة على لقب الدوري”. ثم أضاف: “أتمنى فوز الأهلي”.أما محمد نور، نجم الاتحاد السابق، فقد خالفهما الرأي، حيث قال: “أتوقع فوز النصر

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