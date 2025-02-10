شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تعلن رسمياً وقوفها مع المملكة العربية السعودية وتعلن استعدادها خوض حرب من أجلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث عبد الملك العجري" عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي وعضو وفد صنعاء إلى المشاورات عن موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية

وقال العجري:

يسعدنا جداً ونتمنى من صميم قلوبنا أن تصبح المملكة داعمة ومساندة لقضابا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وتابع بالقول:نحن مؤمنون بأن المملكة مستهدفة من أمريكا وإسرائيل لأن فيها أقدس مقدسات المسلمين، ونحن مستعدون بعون الله أن نكون سنداً لكم أمام أي استهداف أو عدوان أجنبي



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