شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تعلن إحباط مخطط حوثي خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة - متابعات:

كشفت مصادر دبلوماسية عن نجاح السفير اليمني في الأردن، الدكتور جلال فقيرة، في إحباط محاولة جديدة لجماعة الحوثي للظهور بصفة رسمية وتمرير أجندتها عبر مؤسسات إنسانية.

تمثلت المحاولة بقيام عنصر حوثي يُدعى علي محمد عباس بتقديم نفسه كرئيس للهيئة اليمنية للأدوية، بهدف توقيع مذكرة تفاهم مع جهات طبية مختصة في الأردن.

لكن تحرك السفارة اليمنية السريع والتنسيق مع السلطات الأردنية أدى إلى إلغاء المذكرة، ما عكس موقف الأردن الداعم للحكومة الشرعية ورفضه لأي محاولات حوثية لاستغلال الصفات الرسمية.

وأكدت السفارة اليمنية أهمية هذا التعاون في إفشال المحاولات الحوثية الرامية لإضفاء الشرعية على انقلابها، مشددة على استمرار التصدي لمثل هذه المحاولات لحماية مصالح الدولة اليمنية.