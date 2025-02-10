شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العلاقات العامة تقوم بزيارة ميدانية لتجهيز حفل تخرج جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المهرة / اعلام الجامعة

في إطار تنفيذ خطة لجنة العلاقات العامة، تم النزول الميداني إلى عدد من المؤسسات الحكومية بالمحافظة بهدف ترتيب واستكمال تجهيزات حفل تخرج جامعة العلوم والتكنولوجيا مكتب المهرة.

وقد تم اللقاء بعدد من المختصين في هذه المؤسسات وتم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالحفل، تحت شعار " نخبة جامعة العلوم والتكنولوجيا - المهرة"، والتي تعكس تميز هذه الدفعة المميزة.

وكان النزول الميداني فرصة لترتيب عدد من الموضوعات المهمة التي تساهم في تحقيق هدف إنجاح الحفل، مع التأكيد على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان تنظيم حفل مميز يليق بمستوى الطلاب الخريجين ويعكس المكانة المرموقة للجامعة في المجتمع المحلي.