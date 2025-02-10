شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر الفرق التي استقبلت أهداف برشلونة هذا الموسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �اثة فرق، زار برشلونة شباكها بشكل أكبر من نظرائها في الموسم الحالي ، وذلك بمختلف المنافسات. تلك الفرق هي : فالنسيا .. 12 هدفًا إشبيلية .. 9 أهداف ريال مدريد .. 9 أهداف

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