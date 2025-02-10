شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تجديد كريستيانو رونالدو مع النصر لمدة موسم واحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �د سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو جدد عقده مع العالمي لمدة موسمين وليس لموسم واحد مثلما قيل مؤخرًا. وجاءت تصريحات الصرامي على النحو التالي: “نحن نعرف منذ أكثر من شهر أن كريستيانو رونالدو لاعب نصراوي، فقد وقع مع النصر لمدة سنتين وليس لسنة واحدة. “من المؤكد أنه يمثل أهمية قصوى كقوة ناعمة كبيرة جدًا للدوري. كريستيانو دائمًا هو محل ثقة فهو لاعب كبير ومحترم ومعطي انطباع حسن عنه شخصيًا. “هو يحترم العقود ويقدم كل ما يستطيع من أجل إسعاد الحضور الجماهيري والإعلامي، وأعتقد أنه قرار موفق ببقاءه في نادي النصر”. وخلال الساعات الماضية، أفادت تقارير صحفية بأن رونالدو جدد عقده مع النصر لمدة موسم واحد على أن يتم مناقشة تمديده مرة أخرى عند انتهائه، ولكن لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد

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