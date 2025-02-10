"حتي لو في سن الشيخوخة"… عشبة موجودة في كل بيت تُعيد الشباب منذ اول استخدام

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عدن - ياسمين التهامي - تبر مشاكل البشرة من المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثيرة من السيدات والفتياات في مختلف الاعمار، ويرجع ذلك إلى العديد من الاسباب مثل التعرض للشمس لفترات طويلة مما يتسبب في زيادة التصبغات في البشرة، او في حالة التعرض لمشاكل في الهرمونات والتي تؤدي إلى زيادة الحبوب المتواجدة في البشرة، لكن الآن قد اصبحت هناك طريقة طبيعية تسهم في حل كافة مشاكل البشرة منذ الاستخدام الاول، حيث ان السدر يعتبر واحدًا من المكونات السحرية التي تسهم في حل كافة مشاكل البشرة، وكان يتم استخدامه قديمًا في الطب الشعبي والتجميل ايضًا، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن السدر للبشرة تابعونا عبر بوابة الزهراء مكونات ماسك السدر للبشرة 3 ملاعق كبيرة من اوراق السدر المطحونة. ماء دافئ. ملعقتين من الزبادي. ملعقتين من ماء طريقة عمل ماسك السدر للبشرة في اول خطوة ابدئي في احضار السدر المطحون واضافته في وعاء عميق مع اضافة الزبادي اليه والتقليب جيدًا حتى التأكد من دخول الزبادي في السدر جيدًا، ثم ابدئي في اضافة ماء الورد والعجن بالماء الدافئ تدريجيًا حتى الوصول إلى قوام بين السميك والمتوسط لإمكانية استخدامة على البشرة. ابدئي في وضع الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة على القل ثم اغسلي بشرتك جيدًا، وسوف تلاحظين نتيجة مميزة جدًا من الاستخدام الاول، ولأفضل نتيجة يمكن عمل الماسك مرة واحدة اسبوعيًا. Share on ...

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