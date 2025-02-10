شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق أول مافعلته عند الوصول...الفنانة ماريا قحطان:بعد تعب كبير وصلت الى رجل الكهف "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �هرت الفنانة ماريا قحطان بجانب رجل الكهف في سقطرى.

وقالت ماريا قحطان:بعد تعب كبير جدا بسبب الطريق وصلت الى رجل الكهف.

واشارت الى ان متابعينها على مواقع التواصل الاجتماعي طلبوا منها زيارة رجل الكهف كونها بسقطرى

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