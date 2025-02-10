شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام البرازيلي يهاجم نيمار فى ظهوره الأساسي الأول مع سانتوس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجمت وسائل الإعلام البرازيلية نيمار بعد ظهوره الأساسي الأول مع سانتوس في المباراة التي انتهت بتعادل سلبي (0-0) ضد نوفوريزونتينو، في بطولة كأس باوليستاورغم تألقه كبديل فى المباراة السابقة ضد بوتافوجو (1-1)، حيث أسهم بشكل واضح فى أداء الفريق، فإن الصحف البرازيلية انتقدت بشكل لاذع أداءه فى المباراة الثانية. فى ظل ظروف جوية حارة، عانى نيمار من صعوبة فى استعادة مستواه طوال الـ75 دقيقة التي لعبها، والتي امتدت إلى 81 دقيقة مع الوقت الإضافي، فقد خسر 24 كرة، ولم يتمكن من تسجيل أي من محاولاته السبع على المرمى. صحيفة "جلوبو سبورت" وصفت أداء نيمار بأنه "ضعيف جداً"، بينما قالت صحيفة "تيرا" إنه "لم يكن قادراً على رؤية الكرة" في أول مباراة له كأساسي. أما صحيفة "جوتشا" فقد وصفته بـ"غير القابل للتذكر"، فى حين أكدت صحيفة "جورنال دي برازيليا" أن نيمار ظهر بعيداً عن المرمى وواجه صعوبة في العودة إلى مستواه. وقرر نيمار العودة إلى ناديه الأم عقب فسخ عقده مع الهلال السعودي، حيث لم يتمكن من تقديم الأداء المتوقع بسبب الإصابات المتكررة، وهذه العودة تمثل بداية جديدة للنجم البرازيلي، الذي يهدف إلى استعادة لياقته البدنية والعودة إلى مستواه السابق. وانتهت مغامرة البرازيلي نيمار دا سيلفا مع فريق الهلال السعودي بعد إعلان الزعيم رحيل لاعب السامبا بعد فسخ عقده بالتراضي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي.

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