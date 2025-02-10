شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اليمنية في عمان تتدخل وتلقي اتفاقية بين الحكومة الاردنية والحوثيين "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السفارة اليمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الاثنين، أن السلطات الأردنية ألغت مذكرة تفاهم بين مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، والهيئة العليا للأدوية التابعة لمليشيات الحوثي، بعد اكتشاف تلاعب في هوية الممثل الموقع عن الجانب اليمني.

وأوضحت السفارة، في بيان رسمي، أن المدعو علي محمد عباس، الذي ينتمي إلى مليشيات الحوثي، انتحل صفة رئيس الهيئة اليمنية للأدوية وقام بتوقيع الاتفاقية، ما استدعى تدخل الجهات المختصة في الأردن، التي وجهت بإلغاء المذكرة فوراً.

وأشادت السفارة اليمنية بالتجاوب السريع من قبل السلطات الأردنية، مشيرة إلى استمرار التنسيق المشترك لضمان التعامل مع الجهات الشرعية فقط، والتأكد من هوية الوفود الرسمية التي تمثل حكومة الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً.

وكانت مليشيات الحوثي قد أعلنت، مساء الأحد، توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية لتعزيز التعاون في مجال الأدوية، الأمر الذي قوبل برفض رسمي بعد الكشف عن ملابسات التوقيع.