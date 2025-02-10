شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نوال الكويتية وداوود حسين: الكويت تسحب الجنسية عن فنانة اخرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارًا يقضي بسحب الجنسية من الفنانة هدى حسين، العراقية الأصل، ضمن حملة لمراجعة ملفات المجنسين والتأكد من استيفائهم للشروط القانونية.

وأكد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، أن القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لضمان منح الجنسية وفق الضوابط القانونية، مشددًا على أن "الجنسية الكويتية تُمنح فقط للمستحقين ولا مجال للمجاملات على حساب الهوية الوطنية".

وتعد هدى حسين واحدة من أبرز نجمات الدراما الخليجية، وقد أثار القرار جدلًا واسعًا، خاصة مع تداول أنباء عن حملها جواز سفر من دولة سانت كيتس ونيفيس، مما زاد التكهنات حول أسباب سحب جنسيتها الكويتية.

شهدت الكويت مؤخرًا قرارات متتالية بسحب الجنسية من شخصيات بارزة، كان أبرزها الفنانة نوال الكويتية والفنان وداوود حسين، وذلك في إطار حملة حكومية لمراجعة ملفات المجنسين والتأكد من استيفائهم للشروط القانونية.

تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع لضبط منح الجنسية الكويتية، حيث سبق أن طالت قرارات مماثلة شخصيات إعلامية وسياسية، وسط تأكيدات رسمية بأن الجنسية تُمنح فقط للمستحقين وفق القوانين المعمول بها.