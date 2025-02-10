ملخص مؤتمر غوارديولا قبل مواجهة ريال مدريد … كيف يرى اللقاء وماذا قال عن الكرة الذهبية…

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عدن - ياسمين التهامي - دث بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن عدة جوانب فنية خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مواجهة ريال مدريد، المقررة غدًا الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا . وإليكم، ملخص تصريحات غوارديولا: 1- مباراة ريال مدريد ستكون صعبة للغاية. 2- لم نلعب بشكل جيد في دور المجموعات ونستحق المشاركة في المرحلة الفاصلة. 3- مباريات السيتي والريال أصبحت بمثابة كلاسيكو. 4- الريال يحتل صدارة الليغا، ويتنافس دائمًا بشكل جيد، لذلك علينا أن نقدم مستوى جيد ضدهم لحسم التأهل. 5- من الصعب السيطرة على مبابي، فينيسيوس، و رودريغو، علينا أن نمتلك القدرة على إيقافهم. 6- أود أن أشعر بأننا قادرون على المنافسة بشكل قوي، يتعين علينا أن نكون متفائلين. 7- احترم ريال مدريد بشكل كبير وليس من السهل العودة للمسار الصحيح بعد الفوز بالألقاب. 8- تأثير أسينسو مع ريال مدريد جيد للغاية. 9- الكرة الذهبية؟ أنا سعيد لرودري، فينيسيوس أيضًا كان يستحق الفوز بها لأنه قدم موسمًا رائعًا.

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