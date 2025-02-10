شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الشيخ سلطان العرادة يفاجئ الجميع ويتراجع عن دعم الرئيس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث الصحفي العدني عبدالرحمن انيس برسالة الى محافظ مارب سلطان العرادة عقب تراجعه عن دعم محطة الرئيس بالوقود

وجاءت برسالة الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:

رسالة عتاب مفتوحة الى الشيخ سلطان العرادة

معالي الشيخ سلطان العرادة، محافظ مأرب وعضو مجلس القيادة الرئاسي المحترم،

تحية طيبة وبعد،

يؤسفنا بشدة تراجعكم عن الوعد الذي قطعتموه بتخصيص 3000 برميل نفط خام يوميًا لمحطة كهرباء الرئيس في عدن، وتخفيض الكمية إلى 2000 برميل فقط، الأمر الذي أدى بشكل مباشر إلى خروج المحطة عن الخدمة يوم أمس ، ليغرق الأهالي في ظلام دامس، ويتحمل المواطن البسيط وحده ثمن هذا القرار القاسي.

معالي الشيخ سلطان العرادة ،

كنا نأمل أن تحظى عدن، التي تحتضن مؤسسات الدولة، بمعاملة أكثر إنصافًا، لا أن تتراجع حصتها من الوقود في وقت هي فيه بأمسّ الحاجة لكل قطرة نفط لتأمين أبسط مقومات الحياة.

كان الأجدر بكم، وأنتم في موقع المسؤولية الوطنية، أن تحافظوا على هذه الإمدادات بل وتسعوا إلى زيادتها، لا أن يتم تقليصها على حساب معاناة المواطنين الذين لم يعد لديهم القدرة على تحمل المزيد من الأزمات.

إن هذا القرار لم يكن مجرد تخفيض في الكميات، بل كان بمثابة حكم بالإعدام على استقرار الكهرباء، وترك عدن وأهلها في معركة يومية ضد الحر والظلام والانقطاع المستمر للخدمات الأساسية.

هل من العدل أن تتحمل هذه المدينة، التي دفعت أثمانًا باهظة في سبيل الوطن، عبء هذا القرار الجائر؟

معالي الشيخ سلطان العرادة،

نضع بين يديكم هذا العتاب الصادق، على أمل أن تعيدوا النظر في هذا القرار، وأن تتدخلوا بشكل عاجل لإعادة رفع الكمية إلى 3000 برميل على الأقل، حتى لا يستمر هذا الوضع المأساوي.

عدن لا تحتمل مزيدًا من التجاهل، وأبناؤها يستحقون العيش بكرامة.

ننتظر منكم موقفًا مسؤولًا في هذا الصدد.

عبدالرحمن أنيس

مواطن