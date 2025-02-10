شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة منتخب اليمن للشباب بكاس اسيا والقناة الناقلة(حصريا) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن المعلق اليمني حسن العيدروس على تحصل قنوات بي ان سبورت على حقوق نقل مباريات كاس اسيا للشباب والمقامة في الصين.

وقال المعلق حسن العيدروس:بعد يومين تنطلق بطولة كأس اسيا للشباب بمشاركة 6 منتخبات عربية، بطولة فيها فرصة لأربعة منتخبات للتأهل الى نهائيات كأس العالم تشيلي 2025,

واضاف:

البطولة بإذن الله ستكون منقولة حصريا عبر قنوات beIN SPORTS , كل الامنيات بالتوفيق لاحمرنا الشاب وكل المنتخبات العربية الأخرى.

ويلتقي منتخب اليمن بنظيره الاوزبكي يوم الخميس الساعة ١٢ ظهرا



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