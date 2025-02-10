‏من يستطيع إيقاف خطورة فينيسيوس؟ لاعب السيتي يرد

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عدن - ياسمين التهامي - �ُرح على روبين دياز، مدافع مانشستر سيتي، سؤال حول اللاعب الذي يستطيع الحد من خطورة فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ، في المواجهة التي ستجمع الفريقين غدًا الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا . دياز رد قائلًا :”ما زلنا لا نعرف من سيلعب. سيقرر بيب. لدينا عدة خيارات للقيام بذلك. لا أعتقد أن إيقاف فينيسيوس مهمة لاعب واحد فقط. يتعين علينا أن نتحرك بشكل جماعي. أعتقد أننا لدينا كل ما نحتاجه لنكون قادرين على إيقاف مدريد”. هذا وقد أضاف: ” يجب أن يكون هناك قدر كبير من التوازن. نحن نعلم مدى جودة أدائهم”. أرقام فيني مع الريال في دوري الأبطال هذا الموسم: شارك في 6 مباريات. ساهم في تسجيل 8 أهداف. سجل 7 أهداف. قدم تمريرة حاسمة واحدة.

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