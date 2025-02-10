شكرا لقرائتكم خبر عن توعية مرورية لطلاب معهد العلوم والتكنولوجيا بالمهرة بالتعاون مع شرطة السير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة/خاص.

في إطار تعزيز الوعي المروري، نظم معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المهرة اليوم فعالية توعوية لطلاب المعهد حول إشارات المرور وأهمية التعاون مع رجال المرور في المحافظة.

وتمت هذه الفعالية بالتعاون مع شرطة السير في المهرة، بحضور عدد من المسؤولين البارزين في مقدمتهم العقيد سالم محمد البيض، نائب مدير شرطة السير بالمحافظة، والنقيب حسين أحمد المراني، مدير فرع شرطة السير بالغيظة، بالإضافة إلى عميد جامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة المهرة الأستاذ عمار يوسف الجبل، و الاستاذ عبدالله محمد بازغيفان، عميد معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقية، و عمرو عبدالغني محمد، نائب العميد للشؤون الأكاديمية.

وتضمنت الفعالية توعية لطلاب المعهد حول أهمية احترام إشارات المرور، كما تم حثهم على التعاون مع رجال المرور وشرطة السير في جهودهم المستمرة للحد من الحوادث المرورية والمخالفات، وذلك ضمن سعي المعهد للمساهمة في نشر ثقافة السلامة المرورية بين الشباب.

وأشاد الحضور بتعاون المعهد مع شرطة السير، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تعزز من وعي الطلاب حول القضايا المرورية وتساهم في تقليص الحوادث والمخالفات في المحافظة.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينظمها المعهد بهدف تعزيز الوعي المروري بين طلابه والمساهمة في تحسين السلامة العامة في المهرة.