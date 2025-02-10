شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الكشف عن اسم رئيس الوزراء اليمني الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة عن وجود توافق داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني على إقالة رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة، في خطوة قد تمهد لتعديلات وزارية واسعة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الأسماء المطروحة لخلافة بن مبارك لا تحظى بإجماع واسع، حيث وصفها البعض بأنها لا ترتقي إلى مستوى تطلعات الشارع اليمني، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.

وتشير المعلومات إلى أن أبرز الأسماء المرشحة لتولي المنصب تشمل وزير الخارجية الحالي الدكتور شائع الزنداني، ووزير المالية سالم بن بريك، ومدير مكتب الرئاسة يحيى الشعيبي، وعضو مجلس القيادة عبدالله العليمي.

وأكدت المصادر أن المنافسة تتركز بشكل خاص بين الزنداني وبن بريك، حيث يحظيان بحظوظ أوفر لتولي المنصب.

يأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه الشارع اليمني تغييرات حكومية تعيد رسم المشهد السياسي والاقتصادي، الذي يشهد انهيارا متزايدا في البلاد.