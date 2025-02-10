 بدون ألم نهائيا.. 3 فوائد جبارة للفازلين تخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

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عدن - ياسمين التهامي - ولا يفضلها البعض، لكن الطرق الطبيعية هي الأكثر فاعلية وأمانا، لذا يتجه إليها الكثير من السيدات، ومن هذه الطرق؛ إزالة الشعر الزائد نهائيا بالفازلين، يدخل الفازلين في العديد من التركيبات ومستحضرات التجميل الطبيعية،

كما إنه معروف بفوائده منذ القدم، يفضل الكثير من الفتيات استخدامه على الشعر والبشرة.إزالة الشعر الزائد نهائيا بالفازلين

يمكنك تحضير وصفه إزالة الشعر الزائد نهائيا من خلال بعض المكونات البسيطة منها:

نصف ملعقه كبيره من الفازلين. ٣ معالق كبيرة من اللبن البودرة. ملعقة صغيرة من الكركم الناعم. ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

طريقة التحضير والاستعمال

للحصول على بشرة ناعمة بعد إزالة الشعر عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

نحضر إناء ونضع به جميع المكونات الجافة ونخلطهم جيداً.

نضع الفازلين ونقلب جيدا حتى الحصول على قوام سهل الفرد. نفرد الخليط على الشعر باتجاه نمو الشعر. يترك الخليط على البشرة لمدة حوالي عشرة دقائق او حتى يجف تماما. نزيل الشعر بعكس اتجاه نمو الشعر.

يغسل المنطقة بالماء الفاتر.

يفضل استخدام هذه الطريقة مرة في اليوم للحصول على افضل نتيجة. يفضل رش القليل من النشا على المكان المراد ازاله الشعر منه قبل ازاله الشعر. فوائد الفازلين للبشرة

يحتوي الفازلين على العديد من الفوائد، ومن اهم هذه الفوائد بأنه يوفر عليك عناء وتكلفة الذهاب الى صالونات التجميل، وله العديد من الفوائد الاخري منها:

الترطيب العميق للبشرة. الحصول على بشرة صافية ونقية. يعتبر كعلاج مهدئ لاثار الجروح والحروق. يساعد في الحصول على بشرة ناعمة. يستخدم كمثبت للعطور حيث يتم وضعه على مكان النبض قبل رش المعطر.

الحصول على بشرة موحدة اللون فهو يساعد على التخلص من تصبغات الجلد. حماية الشعر من التساقط والتلف. يساهم في الحصول على شعر صحي وقوي. يستخدم كبديل إزالة المكياج.

الفازلين vasline أو ما يعرف بالزيوت البترولية هو مادة هلامية ناتجة عن عمليات تكرير النفط وهو مزيج من الشمع والزيوت المعدنية.

وللفازلين العديد من الاستخدامات مثل استخدامه كمزيل لمكياج العيون ويستخدمه صيادو السمك كطعم في صناراتهم ويطلي به مالكو السيارات كابلات البطارية منعًا للتآكل.

ويعتبر الفازلين متعدد الفوائد وسوف نتناول في هذا المقال أهم فوائده للجنس بالإضافة إلى فوائده العامة. فوائد الفازلين للجماع إزالة آلام الجماع ينصح العديد من الأطباء الأزواج استخدام الفازلين قبل البدء بممارسة العلاقة الحميمة فهو من المواد الطبية

التي ليس لها أي مضار للجلد ويمكن استخدامه لتسهيل عملية الايلاج من خلال طبيعته التي تشبه طبيعة الزيوت.

بدون ألم نهائيا.. 3 فوائد جبارة للفازلين تخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة