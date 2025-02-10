شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ينافس الهلال على فان دايك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ل نادي برشلونة الإسباني سباق التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، لاعب ليفربول ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليزيد من حدة المنافسة على ضمه، خاصة بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى نادي الهلال السعودي. يعتبر فان ديك أحد أفضل المدافعين في العالم، ووجوده يمثل إضافة قوية لأي فريق يسعى لتعزيز خط دفاعه. يأتي اهتمام برشلونة به نتيجة الحاجة الملحة لتدعيم الدفاع، خاصة مع التحديات الكبيرة التي يواجهها الفريق هذا الموسم. ومع ذلك، يبقى الهلال من بين الأندية الجادة للحصول على خدمات اللاعب، حيث يُعتقد أن العرض المالي الذي قد يقدمه النادي السعودي سيكون عاملاً مؤثرًا في هذه الصفقة. المنافسة بين برشلونة والهلال قد تجعل ملف انتقال فان ديك واحدًا من أبرز القضايا في سوق الانتقالات الصيفية، خاصة إذا استمرت الأندية في تقديم عروض جادة لتحقيق هذا الهدف

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