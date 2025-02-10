شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والأهلي .. مشكلة الهلال والاتحاد في دوري روشن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اي كورة – أكد أسطورة نادي الاتحاد السابق، محمد نور، أن مشكلة الهلال والعميد في الدوري هذا الموسم تكمن في فريقي النصر والأهلي، حيث وصفهما بأنهما “أفضل فنيًا”. وعن ذلك قال نور: “أرى أن مشكلة الهلال والاتحاد في دوري روشن هما النصر والأهلي، خاصةً وأنهما فنيًا أفضل من الزعيم والعميد”. ويقدم الأهلي والنصر أداءً مذهلًا هذا الموسم وتحديدًا منذ بداية الدور الثاني من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث نجحا كلاهما في تقليل الفارق مع صدارة الجدول، والذي كان يتسع لأكثر من 11 نقطة، فبات العالمي في المركز الثالث والراقي في الخامس. ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم

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