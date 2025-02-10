هل يعود همام الهمامي إلى الاتحاد بعد تألقه مع الخلود

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عدن - ياسمين التهامي - �لق همام الهمامي لاعب نادي الاتحاد المُعار إلى صفوف الخلود، على إمكانية عودته إلى العميد خلال الموسم المقبل، في ظل الأداء المذهل الذي يقدمه مع فريقه الحالي. وقال الهمامي: “أنا لاعب في نادي الاتحاد، ومعار في الوقت الحالي إلى فريق الخلود، وفكرة عودتي إلى العميد خلال الفترة القادمة في علم الغيب”. أرقام همام الهمامي مع الخلود هذا الموسم في دوري روشن: المباريات: 17 الأهداف: 3 التمريرات الحاسمة: 1 التقييم: 7.18 من 10

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