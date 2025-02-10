شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع هجوم حوثي كبير...رئيس حزب الإصلاح يعلنها صراحة "مأرب ستكون أدلب وقريباً ستنطلق عملية ردع العدوان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق رئيس حزب الإصلاح بمحافظة مأرب، مبخوت بن عبود الشريف على تحشيدات الحوثيين العسكرية باتجاه وحول المحافظة

واكد بن عبود بالقول :يبدو أن الفئة الباغية (الحوثية)، تريد أن تكون مأرب إدلب و صنعاء دمشق، وعلى نفسها جنت براقش

واضاف بالقول:حروبنا دفاعية ولكن؛ قد تضطرونا لإطلاق عملية ردع_العدوان، وستكون مأرب إدلب.

وخاطب بن عبود مليشيا الحوثي قائلاً:حاولتم عدة مرات اقتحام مأرب وهلك من عناصركم أكثر من أربعين ألفاً على أطرافها وضعفهم جرحى ومصابين

واختتم بالقول:عام 2025 غير عام 2014، عندما دخلتم صنعاء بدعم أو سكوت بعض الأطراف داخلياً وخارجياً.