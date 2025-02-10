شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...الحكومة اليمنية توجه دعوة عاجلة لجميع اليمنيين في الداخل والخارج "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني جميع اليمنيين، في الداخل والخارج، للمشاركة الواسعة في الحملة الإعلامية التي ستنطلق مساء اليوم الأحد، الساعة 7 مساءً بتوقيت اليمن.، لفضح جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الذين دمروا اليمن وجعلوا شعبه رهينة للجوع والخوف والقمع، والتأكيد على أن الحوثيين ليسوا طرفا سياسيا، بل ميليشيا إرهابية تمارس الإبادة الجماعية بحق اليمنيين.

جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث قال: في هذه الحملة، ندعو أيضا جميع القيادات الوطنية إلى تجاوز الخلافات والمضي قدما نحو حسم المعركة وإنقاذ اليمن، فوحدة الصف الوطني هي السلاح الأقوى لإنهاء المشروع الحوثي الإيراني واستعادة الدولة، واليمن لن يكون تابعا لإيران، ومصيره سيحدده أبناؤه الأحرار، وليس مرتزقة طهران الذين باعوا وطنهم وهويتهم وكرامتهم

واختتم: كل يمني مسؤول، كل يمني معني.