شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حقيقة زيارة نيمار لعدن لافتتاح الأسطورة مول "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في الأيام الأخيرة، انتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سيزور مدينة عدن لافتتاح "الأسطورة مول" في الأيام المقبلة.

وقد أثارت هذه الأنباء تفاعلاً واسعًا بين سكان المدينة ومحبي اللاعب.

إلا أن مصادر خاصة نفت صحة هذه الشائعات، مؤكدةً أنه لا يوجد أي تصريح رسمي من قبل إدارة "الأسطورة مول" بشأن قدوم نيمار لافتتاح المول.

وأضافت المصادر أن ما يتم تداوله هو مجرد إشاعة تهدف إلى الترويج للمول الذي سيفتتح قريبًا في عدن.

يُذكر أن "الأسطورة مول" يُعد من أبرز المشاريع الاستثمارية الحديثة في العاصمة المؤقتة عدن. يقع المول في جولة النسيج بمديرية المنصورة، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 7,000 متر مربع، مع مساحة مبنية تصل إلى 4,000 متر مربع.

يتألف المول من خمسة طوابق تضم 250 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى طابق سادس مخصص للإدارة العامة يحتوي على 15 مكتبًا و12 مطعمًا متنوعًا.

كما يوفر المول موقفًا خاصًا للسيارات و12 مصعدًا لتسهيل حركة الزوار.

كان من المقرر افتتاح "الأسطورة مول" في 25 يناير 2025، إلا أن الافتتاح تأجل إلى 10 فبراير 2025 بسبب عدم جاهزية بعض المحلات واستمرار تجهيزها.

حتى الآن، لم تصدر إدارة المول أي تصريحات رسمية تؤكد أو تنفي حضور نيمار لحفل الافتتاح. وبينما يستمر تداول هذه الشائعات، يُنصح الجمهور بالاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة عدن شهدت في الفترة الأخيرة افتتاح عدة مراكز تجارية جديدة، مثل "الملكة مول" الذي افتُتح في أبريل 2013، ويُتوقع أن يسهم "الأسطورة مول" في تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية في المدينة.