شكرا لقرائتكم خبر عن اوهمته بالحصول على ٣ مليون دولار.. تعرض يمني لعملية نصب غريبة بمبلغ ضخم على يد فتاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الاعلامي راشد معروف: رسالة وصلتني من أحد الضحايا اليمنيين اليوم ما بيدي شيء أيش بسوي له لأنهم عصابان مافيا دولية محترفين بهذا المجال اكلوا الولد الآف الدولارات، قلنا ننشرها لكم للتوعية لكي لايقع المزيد من الضحايا في مصيدة باتريشا

جاء بالرسالة:

أخي العزيز

بدأت القصة

هكذا واحدة اسمها باتريشا فرانك patricia frank

ترسل في الفيس Hello hello جلست حوالي شهر هذه الرسالة وانا لا اعرف الانجليزي

فأنا جوبت عليها بالانجليزي عبر الذكاء الاصطناعي ترجمة فقالت معي صفقة هل تقبل بها قلت ماهي

الصفقة قالت هناك ميراث لاحد الاشخاص من بلادكم اسمه محمد يوسف توفي في أمريكا

وليس له ورثة أبدا وتوفي قبل عشر سنوات عام 2015 فأناقلت هو مسلم أنا أقرب من الامريكية

هذه فقالت ترك ستة مليون دولار أرث

هل تقبل ثلاثة مليون دولارلي ومثلها لك قلت اقبل تمام فارسلت لي رابط تلجرام حق مدير البنك فارسلت له برسالة هي ارسلت بها الي

هي انا أرسلت بها مثل ماقالت ارسل بها وفيها مطالبة بالميراث حق محمد يوسف فاجاب مدير البنك ارسل لنا بمعلومات ورقم حساب ورقم بطاقة المتوفي فانا ليس معي اي معلومات فاخبرتها فقالت هي تعمل كمراجعة في البنك ومطلعة على معلوماته وارسلت بوثيقة فيها كل البيانات

