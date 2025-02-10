شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تنشر لأول مرة ...قيادي في الانتقالي يكشف تفاصيل لقاء جمع بين الرئيس السابق هادي وعيدروس الزبيدي"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث القيادي بالمجلس الانتقالي لطفي شطارة عن تشاور هام تم بين عيدروس الزبيدي والرئيس السابق هادي إبان حكمه بشأن كهرباء عدن

وقال شطارة في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏أتذكر أن الزبيدي عندما كان محافظا لعدن وبالتشاور مع الرئيس السابق هادي الغو جزء كبير من الديون المتراكمة على الناس للكهرباء،على أن يتم تقسيط بقية الديون لتسهيل دفع فواتير الاستهلاك الشهري ولو بالتقسيط

لكن للأسف أكثر من ٤٠٪من توليد الكهرباءفاقد

مشكلة الكهرباءمشتركة بين المواطن والحكومة