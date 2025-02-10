شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من ليفربول تجاه محمد صلاح حال موافقته على عرض الهلال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في ملف مستقبل محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، واهتمام الهلال السعودي بالتعاقد معه.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ولم يصل بعد لاتفاق لتجديد عقده حتى الآن.

ويسعى الهلال السعودي للتعاقد مع محمد صلاح وضمه إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بالصيف القادم.

وكشف الصحفي بن جاكوبس في تقرير لموقع "GIVEMESPORT" عن تطورات مستقبل صلاح.

يوضح التقرير أن هناك تواصلًا من الجانب السعودي مع ليفربول بشأن محمد صلاح، لفهم موقف النادي الإنجليزي من عقد اللاعب المصري.

هناك محادثات بين ليفربول ومحمد صلاح بشأن العقد، وفي الوقت نفسه الهلال يرغب في ضم اللاعب في الوقت المناسب لبطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تبدأ في 15 يونيو القادم.

ويسمح للأندية بنافذة انتقالات استثنائية بين 1 إلى 10 يونيو من أجل بطولة كأس العالم للأندية، ولكي يتعاقد الهلال مع محمد صلاح في الوقت المناسب، إذا اختار مغادرة ليفربول، سيتطلب منه إنهاء عقده مع النادي الإنجليزي قبل شهر كامل تقريبًا من نهاية عقده (ينتهي في 30 يونيو 2025).

وتواصل مسؤولو الهلال مع ليفربول للاستعلام عن الموقف من دفع مبلغ مالي قبل وقت قصير من انتهاء عقد صلاح.

ويشير التقرير إلى أن ليفربول سيسمح لصلاح بالرحيل في الوقت المناسب، إذا لم يمدد عقده، ودون تكلفة على الهلال، إذا اختار الخروج من النادي الإنجليزي إلى السعودية قبل نهاية عقده.



وفيما يتعلق براتب صلاح مع الهلال، فقد يحصل على أكثر من 160 مليون جنيه إسترليني في الموسم، وهو مبلغ مماثل لراتب كريستيانو رونالدو، الذي يجري محادثات أيضًا لتمديد عقده مع النصر.

ولم يتوصل ليفربول وصلاح بعد إلى اتفاق بشأن مدة العقد أو الراتب، لكن مصادر داخل النادي الإنجليزي أوضحت أن المحادثات إيجابية.