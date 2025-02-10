بن سلمان يفاجئ الجميع ويكشف عن خيارات جديدة لواشنطن للتعامل مع الحوثي

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عدن - ياسمين التهامي - تحدث الصحفي خالد سلمان عن خيارات الإدارة الأمريكية في التعامل مع الحوثيين

وقال خالد سلمان في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس: ‏الواشنطن بوست تحدد ثلاثة خيارات للتعامل مع الحوثي بناء على مصادر رسمية :

ضرب قدرته العسكرية

تعطيل شبكة الدعم الإيراني

وتصفية قياداته لخلخلة تماسكه الداخلي ووحدته التنظيمية. وتابع بالقول:

في ما ذهبت أراء لإستراتيجيين أمريكين إلى ربط هذه العناصر بتوجهات توفير الامكانيات للقوات المحلية، والإنفتاح على دعمهم العسكري، والقول إن لا حل للحوثي ما لم تُشن عملية عسكرية بقوى معارضة، تسحب البساط من تحت أقدام سيطرته وتعيد الإمساك بالأرض.

الخيار الأخير المضاف -الدعم -سيتم التعامل معه بسرية، وخارج الإضاءات والتصريحات الرسمية، بما يوحي بأن العامل الخارجي الداعم للمناهضين غير حاضر بفعالية في واجهة المشهد.



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