شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة...القبض على 15 شخص بينهم فتاة يقومون بهذا الامر في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القائم بأعمال مكافحة المخدرات المقدم ايهاب احمد علي بأن قواته تمكنت خلال شهر من القبض على 15 مروج لبيع المخدرات بينهم فتاة، كما تم ضبط كميات من الحشيش والحبوب المخدر، التي كانت بحوزتهم، إضافة إلى سيارتين كانت تستخدم في عمليات بيع وترويج المخدرات.

وأضاف المقدم ايهاب بأن عمليات التنفيذ تمت بالتعاون مع وكيل النيابة الجزائية ووكيل نيابة الأمن والبحث، وبحسب توجيهات مدير الأمن، يتم توجيه باختصاص المخدرات في مراكز الشرطة حتى يتم إجراء عملية الضبط في الشكل الصحيح والقانوني.

وأكد المقدم بأن إدارة مكافحة المخدرات لن تتهاون مع كافة المروجين والمتعاطين لمادة الحشيش والحبوب المخدر، وسوف تعمل مع كل جهات الاختصاص لمكافحة آفة المخدرات ومعاقبتهم حسب النظام والقانون.

وتقدم المقدم أيهاب بجزيل الشكر والتقدير إلى مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي على دعمه ومساندته لجهود إدارة مكافحة المخدرات، وكذلك مراكز الشرطة وتحديدا مدراء مراكز شرطة كريتر والقاهرة والقلوعة نظير تعاونهم اللامحدود مع مكافحة المخدرات في العاصمة عدن.

والجدير ذكره بأن إدارة مكافحة المخدرات بأمن العاصمة عدن تمكنت خلال فترة بسيطة من تحقيق إنجازات ملموسة وقبضت على عدد من عصابات ترويج الحشيش والحبوب التي تسعى إلى تدمير الشباب، تم تقديم عدد منهم إلى النيابة وآخرين مازالوا في طور المحاكمة لينالوا عقابهم الرادع.

