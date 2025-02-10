شكرا لقرائتكم خبر عن بادرة انسانية لنجوم اليمن تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:

في لفتة إنسانية مميزة، زار عدد من نجوم الفن اليمني مركز الأمل لعلاج الأورام بمحافظة تعز، ضمن مبادرة نظمتها مؤسسة صروح لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم مرضى السرطان.

وشارك في الزيارة الفنانون آدم سيف، نبيل حزام، عبدالله الكميم، سمير صالح، أحمد جبارة، نورالدين الأصبحي، والفنانة الصاعدة سماح أنعم، برفقة رئيس المؤسسة عبدالخالق سيف.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم النفسي للمرضى وتخفيف معاناتهم من خلال توزيع هدايا عينية ومالية والاستماع إلى قصصهم الملهمة.

رافق الوفد مدير عام المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطانبتعز مختار المخلافي، ومدير مركز الأمل الدكتور سمير سفيان، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الدعم المجتمعي لمرضى السرطان، في ظل الصعوبات التي تواجههم للحصول على العلاج.

وأكد الفنانون خلال الزيارة التزامهم بدعم المبادرات الإنسانية، معتبرين أن الفن رسالة تتجاوز الترفيه لتلامس احتياجات المجتمع.

وأعرب المرضى عن امتنانهم لهذه المبادرة، التي منحتهم الأمل والقوة لمواصلة رحلة العلاج.