شكرا لقرائتكم خبر عن قرار يحرم اليمن من 700 مليون دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

حذرت مصادر إغاثية من تداعيات قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوقف المساعدات التنموية المقدمة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للعديد من الدول، بما في ذلك اليمن.

وذكرت المصادر أن اليمن يعد من بين أكثر عشر دول تعتمد على هذه المساعدات منذ اندلاع الحرب، حيث كانت المساعدات الأمريكية لليمن تقدر بحوالي 700 مليون دولار سنويًا.

وأكدت أن هذا القرار سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، مع مواجهة ملايين اليمنيين خطر المجاعة في ظل نقص حاد في الموارد الغذائية والخدمات الأساسية.

ياتي ذلك فيما أشارت تقارير اغاثية وانسانية إلى أن الدول الأكثر تأثرًا بوقف المساعدات تشمل: اليمن، أفغانستان، أوكرانيا، سوريا، جنوب السودان، الصومال، هايتي، إثيوبيا، لبنان، والعراق.

وحذرت من أن هذا القرار سيزيد من حدة أزمات انعدام الأمن الغذائي، انهيار البنى التحتية، وارتفاع معدلات الفقر في هذه الدول التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي لتخفيف معاناة شعوبها.