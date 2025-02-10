شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء ممنوع وضعها خلف باب المنزل.. تسبب "قلة الفلوس والنحس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت خبيرة طاقة المكان الدكتورة مها العطار، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، عن بعض الأشياء التي يجب تجنب وضعها خلف باب المنزل مباشرة، لما لها من تأثيرات سلبية على طاقة المنزل"مها" أن باب الشقة هو "مفتاح" البيت والمتحكم في حالته، وأن الأشياء الموجودة داخل المنزل تتفاعل مع بعضها البعض وتشعر بكل ما يحدث، لذا، يجب الحرص على اختيار الأماكن المناسبة للأشياء الموجودة في المنزل، وتجنب وضع بعضها خلف الباب مباشرة

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