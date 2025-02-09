شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة العالمية تدين بيلينغهام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نت مواجهة الريال وأتليتكو مدريد في الجولة الثالثة والعشرين من الليغا، من المباريات المثيرة للجدل ليس فقط داخل إسبانيا ولكن خارجها أيضًا . إحدى اللقطات التي توقفت عندها وسائل الإعلام العالمية كانت لقطة احتداد جود بيلينغهام على الحكم المساعد حينما احتُسبت رمية تماس لصالح الفريق الأتليتي حيث ظهر صوته في ميكروفونات الملعب وهو يقول ” اذهب للجحيم يا رجل”. الميرور ، الدايلي ميل والبيلد الألمانية تناولوا تلك الواقعة، مشيرين لعدم صحة موقف نجم الريال

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