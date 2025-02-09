7 عبارات تؤذي أطفالنا «أكثر مما نتخيل

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عدن - ياسمين التهامي - �مكن أن تفلت من الآباء في اللحظات العصيبة كلمات قد يندمون عليها لاحقاً، لأنها ستؤثر على احترام الطفل لذاته وصحته وسلامته العاطفية؛ فما أبرز هذه الكلمات؟ تُعدّ الأبوة والأمومة بمثابة رحلة مليئة بالفرح والتحديات. وفي اللحظات العصيبة، يمكن أن تفلت من الآباء كلمات قد يندمون عليها لاحقاً. وفي حين أن هذه العبارات قد تبدو مُبررة أو غير ضارة في وقتها، فإنها يمكن أن تؤثر على احترام الطفل لذاته وصحته وسلامته العاطفية، وفقاً لما نشره موقع «سيكولوجي توداي» المعنيّ بالصحة النفسية والعقلية والعلوم السلوكية. وهذه 7 عبارات شائعة غالباً ما يندم الآباء على قولها: إجراء مقارنة بين الأشقاء قد يقول أحد الوالدين في لحظة سخط: «لماذا لا يمكنك أن تتصرف مثل أخيك؟»، ومثل هذه المقارنات يمكن أن تعزز الاستياء والمنافسة غير الصحية بين الأشقاء، مما يؤدي إلى مشاعر عدم التقدير والتوتر في العلاقات. استخدام العبارات المُطلقة فعلى سبيل المثال، قد يُعبِّر أحد الوالدين عن إحباطه بالقول: «أنت تنسى دائماً ما أقوله لك». ويمكن أن تجعل العبارات المُطلقة الطفل يشعر بأنه غير قادر على التغيير، مما قد يؤثر على ثقته بنفسه. التعبير عن خيبة الأمل دون دعم في لحظة ما قد يعبر الآباء عن خيبة أملهم بالقول: «اعتقدنا أنك ستفعل ما هو أفضل». وفي حين أن وجود توقعات أمر طبيعي، فإن التعبير عن خيبة الأمل دون تقديم الدعم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الشعور بعدم الكفاءة والقلق لدى الأطفال. نبذ عواطف الطفل حال قول أحد الوالدين للطفل: «أنت تبالغ في رد فعلك. لقد كانت مجرد مزحة»، مثلاً، فإن إبطال مشاعر الطفل يمكن أن يعيق قدرته على التعبير عن نفسه، ويؤدي إلى كبت مشاعره، ويؤثر على ذكائه العاطفي. تصنيف الطفل بشكل سلبي على سبيل المثال، قد يقول أحد الوالدين في لحظة إحباط: «إنت كسول». ويمكن أن يؤدي التصنيف السلبي إلى الإضرار بالصورة الذاتية للطفل ودوافعه، مما يجعل من الصعب تطوير شعوره بالمسؤولية. مقارنتهم بالأطفال الآخرين إذا قال أحد الوالدين: «انظر إلى مدى جودة أداء صديقك؛ لماذا لا تستطيع أن تفعل الشيء نفسه؟»، فإن مثل هذه المقارنات يمكن أن تضر باحترام الطفل لذاته، وتخلق منافسة غير صحية، مما يفاقم مشاعر عدم الكفاءة والاستياء. التلفظ بالعبارات الجارحة أثناء الغضب

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