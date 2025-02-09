هل المكسرات تزيد الكحة؟

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عدن - ياسمين التهامي - �تب- محمد أمينالمكسرات من الأطعمة الغنية بالعناصر التي تدر نفعًا لصحة الجسم، وتقدم العديد من الفوائد الصحية، فهي غنية بمضادات الأكسدة، والدهون الصحية التي تخفض معدلات الكوليسترول، بشرط أن يتم تناولها نيئة دون أملاح.إعلان يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، هل المكسرات تزيد الكحول؟، بحسب أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة مروة إبراهيمالمكسرات بحد ذاتها ليست سببًا مباشرًا لزيادة الكحة، ولكنها قد تؤثر في بعض الحالات على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية في حالة تناولها مملحة، حيث تسبب جفاف في الحلق، يسفر عنهالمكسرات، غنية بالعناصر الغذائية (مضادات الأكسدة)، التي تعزز المناعة، ما يساعد الجسم على مهاجمة الكحة والسعال وأعراض البرد والإنفلونزا، كما أنها تحتوي على فيتامين ب، ومعادن مثل المغنيسيوم، والزنك، وهما عناصر تعزز المناعةأن المكسرات تعزز صحة القلب، لأنها تحتوي على دهون صحية وأوميجا-3، التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يحسن بالإضافة إلى أنها تعزز من صحة العظام، والمفاصل، لأنها تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وكذا تعزز العضلات لأنها غنية بالبروتينات، وأيضًا تزيد من القدرة على التحمل، وتحسن من صحة الجهاز الهضمي، وتدعم صحة الأمعاء، وتنظم مستوى السكر في الدم، لأن معدلها الجلايسيمي منخفض. القلب، كما أنها تعزز وظائف الدماغ وتزيد من التركيز فوائد المكسرت، أنها تعزز من فقدان الوزن، لأنها غنية بالألياف الغذائية التي تزيد الشعور بالشبع لفترات طويلة، ما يساعد على كبح

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