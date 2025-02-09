عاجل : في خطوة مفاجئة ...الاعلان عن توقيع اتفاقية بين حكومة الحوثيين في صنعاء وحكومة الاردن "تفاصيل "

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عدن - ياسمين التهامي - �قعت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية "التابعة لوزارة الصحة في صنعاء " والمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، اليوم في العاصمة الأردنية عمًان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتنسيق المشترك.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الهيئة الدكتور علي محمد عباس، ومدير مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية الدكتور نزار محمود مهيدات، تبادل الاستشارات الفنية والخبرات والمعلومات والمعرفة المتعلقة بالمعايير والقوانين والأنظمة والأسس والتشريعات المعتمدة في المؤسسة وتعزيز القدرات العلمية والصناعية والتكنولوجية.

عقب التوقيع أكد رئيس هيئة الأدوية والمستلزمات الطبية، الحرص على تعزيز أوجه التعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية في مجال التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات ونقل التكنولوجيا الأردنية والاستفادة منها في توطين الصناعة الدوائية الوطنية في اليمن وعمل شراكة بين رأس المال اليمني والأردني عبر بناء مصانع مشتركة للصناعات الدوائية.

واعتبر التوقيع على مذكرة التفاهم خطوة أولى في مجال التعاون المشترك، ستتبعها خطوات أخرى في اعتماد الوثائق كالتسجيل الدوائي، وغيرها من الجوانب ذات الاهتمام المشترك.

بدوره أكد رئيس المؤسسة العامة للغذاء الأردنية الدكتور مهيدات أهمية تعزيز التكامل بين الصناعات الدوائية العربية لتعزيز الأمن الدوائي العربي والتشاركية لتذليل أي عقبات قد تعيق بناء شراكات حقيقية.

ولفت إلى التزام المؤسسة بدعم وتطوير مشروعات تعاون متخصصة في تشجيع الصادرات الأردنية من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى اليمن وتسهيل الإجراءات.

وأوضح الدكتور مهيدات أن المذكرة تتضمن بنودً لتعزيز التعاون في مجالات الرقابة والتحقق من مطابقة الأدوية والمستلزمات الطبية للمواصفات والمعايير وآلية تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية ودراسة التكافؤ الحيوي، وتوسيع وتطوير الخدمات والإجراءات الخاصة بالفحص والاختبار لدى الطرفين، وتدريب كوادر الهيئة في مجالات المختبرات والفحوص المخبرية الخاصة بالمستلزمات الطبية ومواد التجميل

حضر التوقيع ممثلو أقسام تسجيل المستلزمات الطبية في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور محمد عبد الخالق وتسجيل المستوردين الدكتور غسان اللوزي، ورقابة تجار الجملة الدكتور عدنان العودي، وأمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول، وعدد من ممثلي الشركات الدوائية الأردنية المصدرة للسوق اليمني .



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