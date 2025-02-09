شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف أردني بحكومة الحوثي بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء- جهينة يمن:

وقّعت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء، اليوم، مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية في العاصمة عمّان، لتعزيز التعاون الفني والتنسيق المشترك بين الجانبين.

وقالت وكالة سبأ التابعة لحكومة صنعاء ان التوقيع تم بحضور رئيس الهيئة، الدكتور علي محمد عباس، ومدير مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، الدكتور نزار مهيدات، في خطوة أثارت تساؤلات حول دلالاتها السياسية.

وشملت المذكرة بنودًا للتعاون في مجالات الرقابة على الأدوية، وتبادل الخبرات، وتطوير الصناعة الدوائية، إلى جانب تسهيل تصدير الأدوية الأردنية إلى السوق اليمني.

كما جرى الاتفاق على تدريب كوادر الهيئة العليا للأدوية في صنعاء في مجالات المختبرات والتحقق من الجودة.

وأكد رئيس الهيئة الحوثية أن المذكرة تمثل خطوة أولى لتعزيز الشراكة بين الجانبين وتطوير القطاع الدوائي في اليمن. فيما أكد المسؤول الأردني أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن الدوائي.

وأثار هذا التوقيع جدلاً واسعاً، خاصةً أنه يأتي في ظل استمرار النزاع في اليمن، ما اعتبره البعض اعترافاً ضمنياً بحكومة الحوثيين، التي لا تزال غير معترف بها دوليًا.