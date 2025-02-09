شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة جامعية تتوعد ناشطًا إعلاميًا : "إساءتك لن تمر دون عقاب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة:

أعلنت أستاذة علم الاجتماع السياسي بجامعة تعز، الدكتورة ألفت الدبعي، استعدادها لمقاضاة الناشط الإعلامي جلال الصلاحي، بعد اتهامه بالإساءة إليها وإلى أسرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، تحت عنوان "للبطل جلال الصلاحي.. القانون معركتي التي أجيد فيها النزال"، أكدت الدكتورة الدبعي التزامها بالصمت خلال الأيام الماضية لتوثيق كافة التجاوزات قانونيًا، مشددة على أن الجرائم التي ارتكبها بحقها وحق أسرتها لن تمر دون عقاب.

وأوضحت أن تهم الصلاحي وافتراءاته، التي وصفتها بالكاذبة والمضللة، لن تؤثر في قناعاتها أو دورها في مكافحة الفساد وإرساء العدالة.

كما أشارت إلى أن ملاحقتها القانونية له ستستمر حتى لو كان مقيمًا خارج اليمن.

يُذكر أن الدكتورة ألفت الدبعي سبق أن خاضت معارك قانونية مشابهة، من بينها مقاضاة الدكتور عادل الشجاع أمام المحاكم المصرية بتهم تتعلق بالإساءة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.