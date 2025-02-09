شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يفضح ركلة الجزاء … من سرق الريال الحكم أم المدرب …؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - a href="https://twitter.com/i/status/1888350803804803338">https://twitter.com/i/status/1888350803804803338لا يجب البكاء على اللبن المسكوب اللقاء انتهى وفقد الريال نقطتين وربما فقد الدوري لأن القادم كارثي على الفريق الذي لا يملك أي هوية أو أفكار . حكم اللقاء ….. تحدث مع تقنية الفار وطلب منهم صور أوضح …! الرد وصل إليه كما نشر بشكل رسمي بالتالي : لا توجد أي صور أكثر وضوحًا من المعروضة حاليًا …؟! مباشرة رد الحكم قائلا : اذا سأحتسبها ركلة جزاء …! الحقيقة لكي نكون صادقين ومنصفين وأكثر وضوحا، الحكم احتسبها من مبدأ الأمان “ لاعب دهس على قدم لاعب اخر بالتالي الأفضل والأسلم هو احتسابها ركلة جزاء في ظل عدم توفر صور واضحة “ ولكن بعد نهاية اللقاء اجتهد الكثير من المستخدمين في تكبير فيديو الاحتكاك بين تشواميني ولاعب الاتليتي حيث تبين رسميا بأن الفرنسي لم يقترب نهائيا من قدم لينو ولم يكن هناك أي تلامس … كل ما حدث هو أن البرازيلي استغل الاندفاع وهو ذكاء مباح لأي لاعب . من جديد الفريق احتسبت عليه ركلة جزاء وفقد نقطتين ولكن السؤال، من أكثر ضررًَا على الريال هل هو التحكيم أم الفيلسوف الذي يدير المواجهات …؟! غالبا وعلى الأرجح مجمل محبي الريال أصابهم الإحباط والغثيان من كثرة تكرار مشاكل الفريق بسبب المدرب … لا هوية لا أفكار، لا خطط، لا ضغط، لا دفاع، لا حلول، لا هجوم ولا حول ولا قوة الا بالله … ريال مدريد طوال الشهور الستة الماضية لم يخرج بجملة واحدة من أي لقاء …! هذه حقيقة وليست مزحة، الفريق منهار لياقيًا وفاشل تنظيميا ولا توجد لديه أي هوية . الفريق فشل تمامًا في كل المواجهات أمام الكبار … نتائج صفرية وكارثية بالتالي ماذا تنتظر الإدارة …؟! هل هناك منقذ سحري قادم …؟! هل ينتظر الجميع ساعة الصفر التي تقلب النتائج بشكل خرافي …؟! هل انشيلوتي يمتلك قوه خارقة تحجب الرؤية عن الإدارة لكي لا تشاهد هذا العفن الكروي …؟! غريب ما يحدث بل غريب جدا الصمت والاستمرار في حدوثه …! لا يوجد عاقل في هذا الكون يؤيد بقاء المفلس ولو لدقيقة واحدة … المهزلة لن تنتهي لهذا الحد بل سيشاهد الجميع مهزلة أكبر الثلاثاء القادم في الأبطال، سيشاهد العالم أكبر إذلال كروي من السيتي الذي خسر من كل أندية الكون هذا الموسم، سيأتي غوارديولا ليهين ويذل هذا المفلس بشكل لم يسبق له مثيل. الفيديو:

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